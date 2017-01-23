ارتفاع صافي خسائر “هاليبروتون” مع تراجع الإيرادات

قالت شركة الخدمات النفطية “هاليبرتون” الإثنين إن صافي خسائرها ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع الإيرادات، لكن الأرباح المعدلة فاقت التوقعات.

وسجلت الشركة صافي خسائر خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول بلغ 149 مليون دولار أو 17 سنتاً للسهم، مقارنة مع خسارة قدرها 28 مليون دولار أو 3 سنتات خلال الفترة نفسها من عام 2015.

وباستثناء البنود غير المكررة، فإن الأرباح المعدلة للسهم الواحد بلغت 4 سنتات، مقارنة بتوقعات أشارت إلى سنتين فقط.

وتراجعت الإيرادات إلى 4.02 مليار دولار من 5.08 مليار دولار، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 4.10 مليار دولار، حيث تراجعت إيرادات أعمال الإنتاج والتنقيب والحفر أكثر من المتوقع.

وبلغت إيرادات الشركة في أمريكا الشمالية وحدها 1.8 مليار دولار أقل من التوقعات التي أشارت إلى 1.9 مليار دولار، لكن الدخل التشغيلي حقق ربحاً قدره 28 مليون دولار مقارنة بخسائر بلغت 66 مليون دولار في الربع الثالث.