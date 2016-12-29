ارتفاع صادرات منتجات الجبن الأسترالي إلى الصين

ارتفعت صادرات أستراليا من الجبن إلى الصين صاحبة أسرع الأسواق توسعاً في استيراد منتجات الجبن على الصعيد العالمي، وذلك بفضل اتفاق التجارة الذي أبرمه الطرفان ودخل حيز التنفيذ نهاية عام 2015.

وقبل توقيع الاتفاق كانت تخضع صادرات الجبن الأسترالي والأمريكي إلى السوق الصيني، إلى رسوم ضريبية تبلغ 12%، بحسب تقرير لـ”وول ستريت جورنال”.

وقفزت حصة الصادرات الأسترالية بعد إبرام الاتفاق المشترك إلى 18.4% بينما بلغت حصة الولايات المتحدة 9.5% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنة بـ17.6% للصادرات الأسترالية و15.8% للأمريكية قبل عام.

بينما تصدر نيوزيلندا نصف احتياجات السوق الصيني من الجبن، مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته مع بكين عام 2008 والذي يمكنها من تصدير منتجات الجبن دون ضرائب.

وأسهم اتفاق التجارة بين أستراليا والصين في تخفيض الضرائب المفروضة على واردات بكين من بعض المنتجات الأسترالية مثل الشعير وخام الحديد، وتم خفض الرسوم على واردات الجبن إلى 9.6%.