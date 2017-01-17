ارتفاع صادرات “ريو تينتو” من خام الحديد في 2016

قالت شركة “ريو تينتو” للتعدين والتي تنشط في دول عدة حول العالم إن صادراتها من خام الحديد قد ارتفعت نحو 3% العام الماضي مع اكتشاف مناجم جديدة في أستراليا.

وأضافت الشركة في بيان أن صادراتها العام الماضي قد بلغت 327.6 مليون طن متري من منجمها الجديد في أستراليا بما يتوافق مع التوقعات.

وارتفعت أسعار خام الحديد العام الماضي أكثر من الضعف تقريبا مع بلوغها نحو 80 دولارا للطن مقارنة مع نحو 37 دولارا للطن في 2015.

وتابعت الشركة في بيانها أنها ستواصل التركيز على الاحتفاظ بوتيرة الصادرات الحالية مع توقعات بطلب مرتفع من الصين وعدد من الدول الأخرى.