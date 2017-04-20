ارتفاع صادرات اليابان 12% في مارس

ارتفعت الصادرات اليابانية بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا في مارس/آذار، لأن الطلب الخارجي ما زال يعوض التراجع في الاستهلاك المحلي ويدفع الانتعاش الاقتصادي.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم من وزارة المالية، قفزت صادرات السلع بنسبة 12٪ عن العام السابق لتصل إلى 7.229 تريليون ين في مارس/آذار، مدعومة بطلب قوي في آسيا للشهر الرابع على التوالي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاعها 6.9٪.

وارتفعت الصادرات إلى بقية آسيا بنسبة 16.3٪، مدفوعة بالطلب الصيني على قطع غيار السيارات، كما زادت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 1.353 تريليون ين في مارس/آذار، لتحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وقد أدى التسارع المتواضع في النمو العالمي منذ العام الماضي لانتعاش الصادرات اليابانية، كما أدى ضعف الين بعد فوز ” ترامب” في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني إلى زيادة أرباح الشركات اليابانية، على الرغم من أن العملة قد استعادت بعض القوة في الأسابيع الأخيرة.

وحقق الميزان التجاري الإجمالي لليابان فائضا قدره 614.7 مليار ين في مارس/آذار الماضي، بانخفاض 17.5٪ عن العام السابق، وجاء الفائض أكبر من الرقم المتوقع البالغ 576 مليار ين.