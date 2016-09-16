ارتفاع صادرات إيران النفطية لأعلى مستوى في 5 سنوات

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Photo By Abdolreza Mohseni

قال مصدر مطلع على جدول تحميل ناقلات النفط في إيران إن صادرات البلاد من الخام في أغسطس آب قفزت 15 بالمئة من مستواها في يوليو تموز لتزيد على مليوني برميل يوميا وتقترب من مستوياتها قبل فرض العقوبات على طهران.

وذكر المصدر مستندا إلى بيانات جرى جمعها من جداول تحميل الناقلات أن صادرات إيران من الخام في أغسطس آب باستثناء المكثفات ارتفعت إلى نحو مثلي مستواها قبل عام لتصل إلى 2.11 مليون برميل يوميا.

وأظهرت جداول التحميل أن صادرات الخام الإيرانية ارتفعت الشهر الماضي من 1.9 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران و1.83 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

كما أشارت بيانات تحميل الناقلات للشهر الماضي إلى أن صادرات النفط الإيرانية في أغسطس آب هي الأعلى منذ يناير كانون الثاني 2012 بدعم من مشتريات قياسية من الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وقفزة نسبتها 48 بالمئة في المبيعات الأوروبية لتصل إلى 630 ألف برميل يوميا.

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Tags:إيرانصادراتنفط
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امل صبرى

امل صبرى

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الحكومة اليابانية
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