ارتفاع سهم “نينتندو” مع تحقيق الشركة مبيعات قياسية

ارتفع سهم “نينتندو” بنحو 4% قبل أن يقلص مكاسبه خلال تداولات طوكيو، بعدما قالت الشركة إن منصة الألعاب الجديدة التي أصدرتها مؤخرًا “سويتش” حققت مبيعات قياسية في الولايات المتحدة منذ طرحها في الثالث من مارس/ آذار.

وفي نهاية تعاملات جلسة طوكيو الجمعة، ارتفع سهم “نينتندو” بنسبة 2.05% إلى 25.76 ألف ين، بعدما تجاوز 26 ألفًا في وقت سابق، علمًا بأنه سجل مكاسب بنحو 12 منذ مطلع مارس/ آذار.

وباعت الشركة اليابانية ما يزيد على 900 ألف وحدة من جهازها الجديد في أمريكا الشمالية خلال شهر مارس/ آذار فقط، بحسب ما أفادت به “NPD Group” للأبحاث، وتعكس هذه البيانات أسرع مبيعات في شهر الطرح مقارنة بأي منصة ألعاب أخرى أطلقتها “نينتندو”.

من جانبه أكد المتحدث باسم الشركة في بيان، أن “سويتش” سجلت مستوى قياسيًا من المبيعات في الولايات المتحدة.