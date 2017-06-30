ارتفاع سهم “بنك أوف أمريكا” بعد إعلان “بيركشاير” عزمها زيادة حصتها

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ارتفع سهم مصرف “بنك أوف أمريكا” خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، بعدما أعلنت شركة “بيركشاير هاثاواي” عزمها شراء 700 مليون سهم من أسهم البنك المشتركة، بمجرد تفعيل قرار زيادة توزيعات أرباح المصرف.

 

وتقدم سهم “بنك أوف أمريكا” بنسبة 0.90% إلى 24.54 دولار، في تمام الساعة 02:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة خلال تعاملات ما قبل الافتتاح في بورصة نيويورك.

 

وسيبلغ سعر السهم في هذه الصفقة 7.14 دولار، وهو ما يقل بنسبة 71% عن سعر الإغلاق المسجل الخميس عند 24.32 دولار، وسيشكل عدد الأسهم المشتركة المقرر الاستحواذ عليها حوالي 7% من الأسهم القائمة، ما يجعل “بيركشاير” أكبر مساهم في البنك.

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Tags:بنك أوف أمريكابيركشاير هاثاوايسهم
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