ارتفاع خسائر “ماركة” إلى 88.2 مليون درهم

ارتفعت خسائر شركة “ماركة” التي تعمل في قطاع التجزئة من خلال الأزياء والأغذية والمشروبات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى 88.2 مليون درهم (17.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 41.22 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 214.8 291.2 + 36 % صافي الخسائر(مليون درهم) ( 41.2 ) ( 88.2 ) ( 114 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 500 500 — ربح السهم (فلس/للسهم) ( 8.2 ) ( 17.6 ) ( 114 % )