ارتفاع خسائر “ماركة” إلى 88.2 مليون درهم

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ارتفعت خسائر شركة “ماركة” التي تعمل في قطاع التجزئة من خلال الأزياء والأغذية والمشروبات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى 88.2 مليون درهم  (17.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 41.22 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

214.8

291.2

+ 36 %

صافي الخسائر(مليون درهم)

( 41.2 )

( 88.2 )

( 114 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

500

500

ربح السهم (فلس/للسهم)

( 8.2 )

( 17.6 )

( 114 % )

تطور الخسائر لشركة “ماركة” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم)

 2015

الربع الأول 2015

( 8.4 )

( 1.7 )

الربع الثاني 2015

( 2.1 )

( 0.4 )

الربع الثالث 2015

( 14.7 )

( 2.9 )

الربع الرابع 2015

( 16.0 )

( 3.2 )

 2016

الربع الأول 2016

( 18.1 )

( 3.6 )

الربع الثاني 2016

( 18.7 )

( 3.7 )

الربع الثالث 2016

( 11.8 )

( 2.4 )

الربع الرابع 2016

( 39.5 )

( 7.9 )

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Tags:خسائرشركاتماركة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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