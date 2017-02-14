ارتفاع خسائر “ماركة” إلى 88.2 مليون درهم

ارتفعت خسائر شركة “ماركة” التي تعمل في قطاع التجزئة من خلال الأزياء والأغذية والمشروبات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى 88.2 مليون درهم (17.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 41.22 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
214.8
291.2
+ 36 %
صافي الخسائر(مليون درهم)
( 41.2 )
( 88.2 )
( 114 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
500
500
—
ربح السهم (فلس/للسهم)
( 8.2 )
( 17.6 )
( 114 % )
تطور الخسائر لشركة “ماركة” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم)
2015
الربع الأول 2015
( 8.4 )
( 1.7 )
الربع الثاني 2015
( 2.1 )
( 0.4 )
الربع الثالث 2015
( 14.7 )
( 2.9 )
الربع الرابع 2015
( 16.0 )
( 3.2 )
2016
الربع الأول 2016
( 18.1 )
( 3.6 )
الربع الثاني 2016
( 18.7 )
( 3.7 )
الربع الثالث 2016
( 11.8 )
( 2.4 )
الربع الرابع 2016
( 39.5 )
( 7.9 )