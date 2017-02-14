ارتفاع خسائر “البنك العربي المتحد” إلى 522.7 مليون درهم

ارتفعت خسائر “البنك العربي المتحد” ، أحد البنوك الإماراتية الصغيرة والمملوك بنسبة 40 % للبنك التجاري القطري، إلى 522.7 مليون درهم (0.38 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بخسائر قدرها 183.11 مليون درهم تم تحقيقها نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
( 183.1 )
( 522.7 )
( 185 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1375.03
1375.03
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
( 0.12 )
( 0.38 )
( 185 % )
تطور الأرباح الصافية لـ”البنك العربي المتحد” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
161.3
0.12
الربع الثاني 2014
167.1
0.12
الربع الثالث 2014
169.3
0.12
الربع الرابع 2014
107.8
0.08
2015
الربع الأول 2015
161.5
0.12
الربع الثاني 2015
182.9
0.13
الربع الثالث 2015
( 272.6 )
( 0.20 )
الربع الرابع 2015
( 254.9 )
( 0.19 )
2016
الربع الأول 2016
45.1
0.03
الربع الثاني 2016
25.7
0.02
الربع الثالث 2016
17.0
0.01
الربع الرابع 2016
( 610.5 )
( 0.44 )