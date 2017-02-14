ارتفاع خسائر “البنك العربي المتحد” إلى 522.7 مليون درهم

ارتفعت خسائر “البنك العربي المتحد” ، أحد البنوك الإماراتية الصغيرة والمملوك بنسبة 40 % للبنك التجاري القطري، إلى 522.7 مليون درهم (0.38 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بخسائر قدرها 183.11 مليون درهم تم تحقيقها نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) ( 183.1 ) ( 522.7 ) ( 185 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 1375.03 1375.03 — ربح السهم(درهم/للسهم) ( 0.12 ) ( 0.38 ) ( 185 % )