ارتفاع خسائر “البنك العربي المتحد” إلى 522.7 مليون درهم

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ارتفعت خسائر “البنك العربي المتحد” ، أحد البنوك الإماراتية الصغيرة والمملوك بنسبة 40 % للبنك التجاري القطري، إلى 522.7 مليون درهم (0.38 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بخسائر قدرها 183.11  مليون درهم تم تحقيقها نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

( 183.1 )

( 522.7 )

( 185 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1375.03

1375.03

ربح السهم(درهم/للسهم)

( 0.12 )

( 0.38 )

( 185 % )

تطور الأرباح الصافية لـ”البنك العربي المتحد” منذ بداية عام  2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

161.3

0.12

الربع الثاني 2014

167.1

0.12

الربع الثالث 2014

169.3

0.12

الربع الرابع 2014

107.8

0.08

2015

الربع الأول 2015

161.5

0.12

الربع الثاني 2015

182.9

0.13

الربع الثالث 2015

( 272.6 )

( 0.20 )

الربع الرابع 2015

( 254.9 )

( 0.19 )

2016

الربع الأول 2016

45.1

0.03

الربع الثاني 2016

25.7

0.02

الربع الثالث 2016

17.0

0.01

الربع الرابع 2016

( 610.5 )

( 0.44 )

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Tags:#أرباحالبنك العربي المتحدبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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