ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت المؤشرات الكويتية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي، حيث أنهى المؤشر السعري على ارتفاع قوي بـ 115 نقطة مخترقاً حاجز الـ 6200 نقطة موصلاً ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي مغلقاً عند مستوى 6223 نقطة، وسط تداولات هي الأعلى منذ ديسمبر 2014 حيث بلغت إجمالاً 53.54 مليون د.ك.

كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 18 نقطة مغلقاً عند 926 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بـ 7 نقاط مغلقاً عند 398 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم “هيومن سوفت” بـ 80 فلساً، يليه أسهم “أجيليتي” و”أريد” و”وطني” بـ 20 فلساً عند 680 فلساً، و1160 فلساً، و680 فلساً، على التوالي.

كما ارتفعت أسهم “فيفا” و”بيتك” و”المباني” و”زين” و”ميزان” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 900 فلس، و590 فلساً، و890 فلساً، و430 فلساً، و950 فلساً، على الترتيب، تبعها سهم “صناعات” بفلسين ليغلق عند 136 فلساً، بينما استقر سهم “أغذية” عند 2600 فلس دون أي تغيير يذكر.