ارتفاع اليوان أمام الدولار إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر

ارتفع اليوان أمام الدولار اليوم إلى أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني مع وصول الرئيس الصيني “شي جين بينج” إلى هونج كونج في الذكرى السنوية العشرين لانضمامها للصين من المملكة المتحدة.

وارتفع سعر صرف اليوان في الصين بنسبة 0.3% إلى 6.78 يوان لكل دولار، ومرتفعا لليوم الثالث على التوالي وليحقق مكاسب بنسبة 3% خلال الأسبوع الجاري.

وحدد البنك المركزي الصيني نقطة الوسط التي يمكن أن تتحرك حولها العملة بنسبة 1% في أي من الاتجاهين عند 6.794 يوان اليوم وهي أعلى بنسبة 0.2 % من أمس.

وارتفع سعر صرف اليوان في تعاملات الأفشور غير المرتبط بنطاق تداول البنك المركزي، بنسبة 0.2% عند 6.7886 دولار ويأتي هذا مع ارتفاع سعر الفائدة على القروض المقومة باليوان في هونج كونج أمس بـ0.2 نقطة مئوية إلى 1.45656%.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 95.894 في الساعة 09:36 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

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