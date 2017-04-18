ارتفاع الواردات الصينية من النفط خلال مارس

استوردت الصين 9.21 مليون برميل من النفط الخام يومياً خلال مارس/آذار الماضي، بدعم ارتفاع حجم الطلب من قبل مصافي النفط المستقلة، تحسباً لارتفاع الأسعار في وقت لاحق من العام.

وبلغت الواردات الصينية من النفط الخام خلال الشهر الماضي 38.95 مليون طن متري (9.21 مليون برميل/يومياً) بزيادة قدرها 19.4% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 10.7% مقارنة مع 8.32 مليون برميل/يومياً خلال فبراير/شباط.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار استوردت الصين ما مجموعه 107.73 مليون طن متري من النفط الخام، بمتوسط يبلغ 8.53 مليون برميل/يومياً، وهو ما يتجاوز واردات الولايات المتحدة خلال نفس الفترة والبالغة 8.17 مليون برميل/يومياً.