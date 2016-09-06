ارتفاع النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

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قادت الزيادة في حجم الصادرات الأوروبية النمو في اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم استقرار الإنفاق الاستثماري وتباطؤ إنفاق الأسر والحكومات.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بمنطقة اليورو مجتمعة ارتفع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني عما كان عليه في الربع الأول وبنسبة 1.6% عما كان عليه خلال نفس الفترة قبل عام.

تأتي هذه القراءات متوافقة مع التقديرات السابقة، لكن “يوروستات” خفضت تقديراته لنمو الربع الأول على أساس فصلي من 0.5% إلى 0.6%، لتنخفض تقديرات النمو خلال النصف الأول عما كانت عليه.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الثاني، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بمقدار 0.1% مقارنة بارتفاع قدره 0.6% خلال الربعين السابقين.

بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.1% بعدما حققت استقرارا خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.4%.

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Tags:#نموارتفاعمنطقة اليورو
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امل صبرى

امل صبرى

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