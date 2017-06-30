ارتفاع النفط لليوم السابع على التوالي

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النفط

ارتفعت أسعار النفط لليوم السابع على التوالي لتسجل أطول سلسلة من المكاسب منذ أبريل/نيسان ومتجهة لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف مايو/أيار وذلك بدعم من تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وقد انتعشت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو/تموز 2016.

 

وارتفع خام “نايمكس” بنسبة 5.1% هذا الأسبوع كما ارتفع “برنت” بنسبة 4.8% وهو ما يمثل أكبر ارتفاع لكلا الخامين منذ الأسبوع المنتهي في 19 مايو/أيار.

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Tags:النفطاوبكخام
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