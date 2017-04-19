ارتفاع المؤشرات الأوروبية في ختام التداولات

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء، بعد أن تمكنت أسهم القطاع المصرفي من إنهاء سلسلة من الخسائر استمرت لـ 6 جلسات.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.24% أو 0.89 نقطة إلى 377.24 نقطة.

وتراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 33 نقطة) إلى 7114 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 13 نقطة) إلى 5003 نقاط، كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 16 نقطة) إلى 12016 نقطة.

يأتي هذا بينما وافق البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء على خطة رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” لإجراء انتخابات عامة مبكرة في الثامن من يونيو/حزيران المقبل، بعدما كان مقررا إجراؤها في عام 2020.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تباطأ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال مارس/آذار، بعد تراجعه إلى 1.5%، انخفاضاً من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي لامسه خلال فبراير/شباط (2%)، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات “يوروستات”.