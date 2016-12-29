ارتفاع العائد على سندات توشيبا لمستويات قياسية

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زاد العائد على سندات توشيبا وارتفعت خدمة تكلفة الدين مع مخاوف من شطب أصول ناتجة عن الاستحواذ على أنشطة نووية بالولايات المتحدة.

وبحسب بيانات بلومبرج، ارتفعت تكلفة خدمة ديون الشركة لآجل 5 سنوات إلى 467 نقطة أساس مقارنة مع 75 نقطة أساس فقط في تعاملات الاثتين الماضي.

وزاد العائد على سندات الشركة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 5.9% مقارنة مع 1.6% يوم الاثنين الماضي.

ولدى الشركة سندات تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وفقدت أسهم الشركة اليابانية نحو 46% من قيمتها منذ الإعلان عن الأزمة يوم الاثنين الماضي.

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Tags:#نموتوشيباسندات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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