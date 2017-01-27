ارتفاع العائد على سندات اليونان

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ارتفع العائد على سندات اليونان في تعاملات مع موجة بيع من قبل المستثمرين وسط مخاوف تتعلق ببرنامج مساعدات جديد للبلد المثقل بالديون.
وقال وزير المالية الألماني “فولفجانج شيوبله” اليوم إن آثينا تستنفذ الوقت المتاح لها للحصول على حزمة جديدة من برنامج المساعدات.
وترفض اليونان تطبيق المزيد من الإجراءات التقشفية التي يطالب بها الدائنون لصرف حزمة جديدة من المساعدات.
وبحلول الساعة 02:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ارتفع العائد على سندات اليونان لأجل 10 سنوات إلى 0.3%.
والعلاقة عكسية بين العائد على السند والطلب عليه، فارتفاع العائد يدلل على تراجع الطلب والعكس.

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Tags:اليونانسنداتشيوبله
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