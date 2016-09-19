ارتفاع الصادرات البحرينية إلى ألمانيا بنسبة 19.5­%

قال تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إن الصادرات البحرينية إلى المانيا ارتفعت خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 19.51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى قيمة الصادرات البحرينية إلى المانيا بلغت في النصف الأول من العام الجاري 14.7 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى المانيا في النصف الأول من العام الماضي 12.3 مليون يورو أي بزيادة بلغت 19.51%.

كما أشار التقرير إلى تراجع نسبة الواردات البحرينية من المانيا بنسبة 32.56% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، حيث بلغ حجم الواردات البحرينية من المانيا في النصف الأول 160.1 مليون يورو، بينما بلغت 237.4 مليون يورو في نفس الفترة من العام 2015.

من جانب آخر، قالت غرفة التجارة والصناعة العربية الألماني إن العلاقات الإقتصادية العربية الألمانية تطورت خلال السنوات الأخيرة بشكل إيجابي، حيث بلغ التبادل التجاري العام الماضي 2015م ما قيمته 52 مليار يورو، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في إستيراد السلع الألمانية، فيما تصدرت تونس قائمة الدول العربية المصدرة إلى المانيا.

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