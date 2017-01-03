ارتفاع سعر صرف الروبل مقابل الدولار

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ارتفع سعر العملة الروسية أمام الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات الثلاثاء أولى جلسات التداول بالعام الجديد.
وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت مكة المكرمة ارتفع سعر العملة الروسية أمام الدولار 0.46% إلى 0.016 روبل لكل دولار.
وشهدت العملة الروسية تراجعات حادة في أواخر العام الماضي على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد طرد السفراء الروس مع اتهامات من واشنطن لموسكو بعمليات قرصنة إلكترونية إبان الانتخابات الأمريكية.

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Tags:الدولارالروبلالروبل الروسي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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