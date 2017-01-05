ارتفاع الدين المحلي لمصر 5.3%

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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الخميس أن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع 5.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر تشرين الثاني ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر أيلول من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو حزيران.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

ولم تتضمن النشرة أي بيانات عن الدين الخارجي لمصر والذي بلغ 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران.

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Tags:الدين المحليالمركزي المصريمصر
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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