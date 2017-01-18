ارتفاع الدولار مع ترقب كلمة “يلين”

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية، قبيل الكلمة المرتقبة لرئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” اليوم، وذلك بعد تراجعه الثلاثاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” أشار فيها إلى أنه يفضل ضعف قيمة العملة.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.32% إلى 100.65 نقطة، في تمام الساعة 09:59 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجع 1% خلال تعاملات الثلاثاء.

وتقدمت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.30% إلى 1.0680 دولار، وارتفعت مقابل الإسترليني بنسبة 0.55% إلى 1.2348 دولار، فيما زادت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.65% إلى 113.35 ين.

وتأثرت العملة الأمريكية الثلاثاء وفي مستهل تعاملات اليوم، بتصريحات “ترامب” لـ”وول ستريت جورنال” التي قال فيها إن الدولار أصبح “قويا جدا” بالفعل، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى خفض الصين لقيمة عملتها المحلية.

وأضاف “ترامب” أن الشركات الأمريكية قد لا تستطيع منافسة نظيرتها الصينية بسبب قوة الدولار، وهو ما يضر الولايات المتحدة.

واستفاد الدولار من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو “جون وليامز” التي قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي بلغ الحد الأقصى من مستهدف التوظف، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة تدريجياً بات أمراً مرجحاً.

من جانبها قالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “لايل برينارد” إن البنك المركزي قد يلجأ لرفع الفائدة بوتيرة أسرع حال فشلت إدارة “ترامب” في دعم الاقتصاد.