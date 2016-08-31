ارتفاع التضخم في نيجيريا للشهر التاسع على التوالي

ارتفع التضخم في نيجيريا للشهر التاسع على التوالي في يوليو/ تموز، ليضيف مزيداً من الضغوط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بالرغم من تعثر الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاء النيجيري في بيان له اليوم الأربعاء، إن معدلات التضخم ارتفعت إلى 17.1% الشهر الماضي من 16.5% في يونيو/ حزيران، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2005 وفقاً لبيانات البنك المركزي النيجيري.

يأتي هذا بينما كانت تشير تقديرات المحللين إلى احتمال ارتفاع التضخم إلى 17.3% بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 1.3% خلال الشهر الماضي.

وأسهم نقص الوقود أيضاً في ارتفاع أسعار المستهلك، ليزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن فقدان العملة المحلية “النايرا” لأكثر من ثلث قيمتها عقب إعلان تعويمها منذ شهرين.

ومن المقرر أن يعلن محافظ البنك المركزي “جودوين إميفيلي” تغيرات بالسياسات النقدية في العشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل.

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