ارتفاع البطالة في ألمانيا بشكل مفاجئ خلال يونيو

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ارتفعت البطالة في ألمانيا بشكل مفاجئ خلال يونيو/حزيران، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة العمل في البلاد اليوم.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 7 آلاف شخص مقارنة مع توقعات بانخفاضه بمقدار 10 آلاف، كما استقر معدل البطالة عند 5.7% وهو ما يتناسب مع التوقعات.

وقد أظهر سوق العمل الألماني بعض القوة، حيث انخفض معدل البطالة غير المعدل موسميا 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5% وهو أدنى مستوى له منذ عام 1991.

وقال رئيس وكالة العمل الألمانية “ديتليف شيل” في بيان صحفي: إن العمالة والطلب على الموظفين الجدد من قبل الشركات قد ارتفعا مرة أخرى وبقوة.

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Tags:ألمانياالاتحاد الاوروبىالبطالة
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