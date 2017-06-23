ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا إلى 765 مليون دولار

جذبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 765 مليون دولار في أبريل/نيسان، وفقا لما ذكرته وزارة الاقتصاد أمس.

ووفقا لبيان الوزارة تلقت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان بارتفاع قدره 2% عن نفس الفترة من عام 2016.

وفي الربع الأول تم تأسيس أكثر من 1750 شركة جديدة في تركيا وتم تمويلها من قبل رؤوس أموال دولية، في حين تلقت أكثر من 60 شركة محلية رؤوس أموال من مشاركين أجانب في مجالات تجارة الجملة وتجارة التجزئة واستئجار العقارات وقطاعات البناء.

ومن بين ما يقرب من 55 ألف شركة استفادت من الأموال الأجنبية منذ أبريل/ نيسان هناك 40 %منها مرتبطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد حصل الوسطاء الماليون على معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمبلغ مليار دولار، يليهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمبلغ 540 مليون دولار، وتلقى قطاع الصناعة التحويلية أكثر من 480 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان.

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