ارتفاع الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو

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أظهرت بيانات أوروبية صادرة اليوم الخميس ارتفاع وتيرة الإقراض المصرفي للشركات داخل منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف 2009 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن الإقراض المصرفي للشركات قد ارتفع بنحو 2.2% الشهر الماضي مقارنة مع 2.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وفي تلك الأثناء، ارتفع المعروض النقدي “ن3” والذي يقيس حجم الأموال الموجودة داخل منطقة اليورو 4.8% في الشهر الماضي مع استمرار المركزي الأوروبي في برنامجه التحفيزي.

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Tags:#نموالإقراضمنطقة اليورو
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امل صبرى

امل صبرى

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