أظهرت بيانات أوروبية صادرة اليوم الخميس ارتفاع وتيرة الإقراض المصرفي للشركات داخل منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف 2009 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن الإقراض المصرفي للشركات قد ارتفع بنحو 2.2% الشهر الماضي مقارنة مع 2.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وفي تلك الأثناء، ارتفع المعروض النقدي “ن3” والذي يقيس حجم الأموال الموجودة داخل منطقة اليورو 4.8% في الشهر الماضي مع استمرار المركزي الأوروبي في برنامجه التحفيزي.
ارتفاع الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو
أظهرت بيانات أوروبية صادرة اليوم الخميس ارتفاع وتيرة الإقراض المصرفي للشركات داخل منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف 2009 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.