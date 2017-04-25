ارتفاع الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي إلى 325 مليار درهم

أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعا في الأصول الأجنبية للمصرف بنهاية شهر مارس الماضي إلى نحو 325 مليار درهم، وبنسبة 6 % مقارنة بشهر مارس 2016.

كما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير 2017 بنحو 17 مليار درهم، والتي وصلت في ذلك الحين إلى 307.94 مليار درهم.

الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (مليار درهم) الشهر 2016 2017 التغير السنوي يناير 296.9 290.8 (2 %) فبراير 306.1 307.9 + 0.6 % مارس * 306.2 325.0 + 6 %

في حين تراجعت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 16 %.