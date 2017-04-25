ارتفاع الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي إلى 325 مليار درهم

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أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعا في الأصول الأجنبية للمصرف بنهاية شهر مارس الماضي إلى نحو 325 مليار درهم، وبنسبة 6 % مقارنة بشهر مارس 2016.

كما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير 2017 بنحو 17 مليار درهم، والتي وصلت في ذلك الحين إلى 307.94 مليار درهم.

الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (مليار درهم)

الشهر

2016

2017

التغير السنوي

يناير

296.9

290.8

(2 %)

فبراير

306.1

307.9

+ 0.6 %

مارس *

306.2

325.0

+ 6 %

في حين تراجعت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 16 %.

تفاصيل أصول المصرف المركزي الأجنبية لشهر مارس 2017 (مليار درهم)

الفترة

مارس 2016

مارس 2017

التغير

الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج

132.76

178.83

+ 35 %

الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق

167.51

140.49

(16 %)

أصول أجنبية أخرى*

5.92

5.66

(4 %)

إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية

306.19

324.98

+ 6 %

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Tags:أصولالمركزي الإماراتيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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