ارتفاع الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي إلى 325 مليار درهم

أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعا في الأصول الأجنبية للمصرف بنهاية شهر مارس الماضي إلى نحو 325 مليار درهم، وبنسبة 6 % مقارنة بشهر مارس 2016.
كما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير 2017 بنحو 17 مليار درهم، والتي وصلت في ذلك الحين إلى 307.94 مليار درهم.
الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (مليار درهم)
الشهر
2016
2017
التغير السنوي
يناير
296.9
290.8
(2 %)
فبراير
306.1
307.9
+ 0.6 %
مارس *
306.2
325.0
+ 6 %
في حين تراجعت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 16 %.
تفاصيل أصول المصرف المركزي الأجنبية لشهر مارس 2017 (مليار درهم)
الفترة
مارس 2016
مارس 2017
التغير
الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج
132.76
178.83
+ 35 %
الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق
167.51
140.49
(16 %)
أصول أجنبية أخرى*
5.92
5.66
(4 %)
إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية
306.19
324.98
+ 6 %