ارتفاع الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين أمام الدولار

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس، رغم ارتفاع قيمة الين أمام الدولار، مع ترقب المستثمرين لاحتمالات رفع معدل الفائدة الأمريكية.

ويأتي ذلك في ظل حالة ترقب من قبل المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة الأمريكية والذي يصدر غداً، لاستنباط مزيد من الإشارات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني في أغسطس/ آب إلى 49.5 نقطة، بينما كانت تشير التوقعات إلى تسجيله لـ49.6 نقطة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات في السوق المحلي بنسبة 5.7% على أساس سنوي وفقاً لرابطة تجار السيارات.

وارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار الذي انخفض بنسبة 0.2% إلى 103.26 ين، في تمام الساعة 09:42 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.2% إلى 16926 نقطة، كما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.6% إلى 1337 نقطة.

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