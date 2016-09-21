ارتفاع الأسهم اليابانية عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة

اختتمت الأسهم اليابانية تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع، مدعومة بمكاسب القطاع المصرفي عقب قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة.

وقرر بنك اليابان خلال اجتماعه تثبيت أسعار الفائدة على الودائع عند النطاق سالب 0.1%، كما أبقى على برنامجه لشراء السندات الحكومية بقيمة 80 تريليون ين سنوياً.

وتعهد البنك بإبقاء معدلات الفائدة على السندات لآجل عشر سنوات قرب النطاق صفر في إطار خطته لرفع معدلات التضخم إلى معدل 2%.

وعقب ذلك، انخفضت العملة اليابانية أمام الدولار بنسبة 0.7% إلى 102.41 ين في تمام الساعة 09:34 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1.9% إلى 16807 نقطة، كما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 2.7% إلى 1352 نقطة.

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