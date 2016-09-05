ارتفاع الأسهم اليابانية رغم ارتفاع في قيمة الين أمام الدولار

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الأسهم اليابانية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الإثنين، رغم تصريحات محافظ البنك المركزي “هاروهيكو كورودا” والتي أعقبها ارتفاع في قيمة الين أمام الدولار، ومع صدور بيانات اقتصادية قوية.

وقال “كورودا” في خطابه اليوم إن البنك المركزي الياباني يقوم بعملية مراجعة شاملة لسياساته ومدى فعاليتها، مستبعداً أن يؤدي ذلك لتخفيض إجراءات التحفيز النقدي، مؤكداً أن المجال واسع لمزيد من عمليات التحفيز.

وأظهرت البيانات اليوم، ارتفاع أجور العاملين في اليابان للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو/ تموز بنسبة 1.4%.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 103.5 ين، في تمام الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.7% إلى 17037 نقطة، كما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.2% إلى 1343 نقطة.

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Tags:أسهمارتفاعالأسهم اليابانية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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