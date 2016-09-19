ارتفاع الأسهم الصينية مع نمو أسعار المنازل

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الإثنين، مع ظهور بيانات اقتصادية قوية في أولى الجلسات عقب انتهاء عطلة الخريف.

وأظهرت البيانات اليوم ارتفاع أسعار المنازل الجديدة في الصين بأعلى وتيرة لها في أكثر من ست سنوات خلال أغسطس/ آب، في إشارة على التأثير المحدود لجهود الحكومة المبذولة لتفادي الفقاعات بسوق العقارات.

وارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة بنسبة 1.2% خلال أغسطس/ آب مقارنة بما كانت عليه خلال يوليو/ تموز.

ويأتي ذلك رغم تعهدات السلطات الصينية مراراً بمواجهة ارتفاع أسعار المنازل وتشديد إجراءات الشراء.

وأغلقت بورصة الأسهم والسندات الصينية على مدار يومي الخميس والجمعة في إطار احتفال البلاد بـ”مهرجان منتصف الخريف”.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.8% إلى 3026 نقطة.

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