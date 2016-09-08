ارتفاع الأسهم الصينية مع صدور بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الخميس، مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات خلال أغسطس/ آب.

وتراجعت صادرات الصين المقيمة بالدولار بنسبة 2.8% خلال الشهر الماضي عما كانت عليه خلال نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات انخفاضها بنسبة 4%، فيما حققت الواردات ارتفاع لأول مرة منذ عام 2014 بنسبة 1.5%.

وتقلص الفائض التجاري قليلاً في أغسطس/ آب إلى 52.05 مليار دولار من 52.31 مليار دولار في يوليو/ تموز ومقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لارتفاعه إلى 59.40 مليار دولار.

وتتواصل المخاوف إزاء تدخل الصناديق الاستثمارية التابعة للحكومة في سوق المال وامتلاكها لحصص كبيرة في الشركات المدرجة.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.1% إلى 3095 نقطة.

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