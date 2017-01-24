ارتفاع “الأسهم الصينية” للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، للجلسة الثالثة على التوالي، رغم خسائر الشركات الصغيرة تزامناً مع تفاقم المخاوف إزاء نقص السيولة النقدية.

وفي ختام الجلسة ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.2% إلى 3142 نقطة.

وجاءت مكاسب الأسهم الصينية تزامناً مع تراجع حدة المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة التي عمقت خسائرها هذا الشهر إلى ما يقرب من 5% بضغط من نقص السيولة.

ويتزامن ذلك مع تكهنات بتسريع السلطات الصينية لوتيرة الاكتتابات العامة الأولية –التي بلغت بالفعل أعلى مستوياتها في 19 عاما- وهو ما قد يتسبب في تحول السيولة من الأسهم القائمة.

وتراجعت مؤخراً التقلبات في أسهم مؤشر شنغهاي إلى أدنى مستوياتها في حوالي 24 عاماً، تزامناً مع تكهنات بتدخل الحكومة للحفاظ على استقرار سوق المال في البلاد.