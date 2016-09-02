ارتفاع “الأسهم الصينية” في ختام التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي في الولايات المتحدة للوقوف على ما إذا كان من الممكن تحريك أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وحصلت شركة “سي كيه هوتشيسون” على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي لإنشاء أكبر مزود للخدمات اللاسلكية في إيطاليا.

وتترقب الأسواق العالمية صدور بيانات الوظائف المضافة في الاقتصاد الأمريكية خلال الشهر الماضي، مع توقعات بإضافة 180 ألف وظيفة مقارنة بـ255 ألفاً في شهر يوليو/ تموز، وانخفاض معدلات البطالة إلى 4.8% من 4.9%.

وفي ختام التداولات ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.1% إلى 3067 نقطة.

وحول الأسهم المتداولة في بورصة هونج كونج ارتفع سهم “سي كيه هوتشيسون” بنسة 3.3% إلى 102.8 دولار هونج كونج (13.25 دولار أمريكي) ، فيما ارتفع سهم “بنك أوف تشاينا” بنسبة 0.6% إلى 3.57 دولار هونج كونج (0.46 دولار أمريكي).

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