ارتفاع “الأسهم الصينية” في ختام التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات الصناعية، ووسط تكهنات بتدخل الصناديق التي تديرها الدولة في سوق المال والأسهم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية مهمة في الصين هذا الأسبوع حول التجارة الخارجية ومعدلات التضخم.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.6% إلى 3090 نقطة، وهي أعلى وتيرة له خلال ثلاثة أسابيع.

وارتفع سهم شركة “CSSC Offshore” لتصنيع وتسويق السفن والحاويات بنسبة 4% إلى 29.43 يوان (4.41 دولار)، فيما ارتفع سهم شركة “جريت وول موتور” لصناعة الحافلات والشاحنات بنسبة 1.9% إلى 10.59 يوان (1.59 دولار).