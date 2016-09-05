ارتفاع الأسهم الصينية في ختام التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع التكهنات إزاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية والدعوة إلى مزيد من التنسيق المالي بين أعضاء مجموعة العشرين.

ودعا الرئيس الصيني “شي جين بينغ” خلال عطلة الأسبوع الماضي أعضاء مجموعة العشرين لتنسيق السياسات فيما بينهم من أجل تعزيز النمو العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وارتفع مؤشر “Caixin” لمديري المشتريات الخدمي في الصين إلى 52.1 نقطة في أغسطس/ آب من 51.7 نقطة في يوليو/ تموز، في إشارة على نمو النشاط الخدمي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتسببت النتائج المخيبة للتوقعات لتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي صدر الجمعة الماضية، في تراجع التكهنات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات بإضافة 180 ألفاً خلال أغسطس/ آب.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “شنغهاي” للجلسة الثانية على التوالي المركب بنسبة 0.2% إلى 3072 نقطة.

وارتفع سهم شركة “صن هانج كاي” للتطوير العقاري بنسبة 4.7% إلى 117.1 دولار هونج كونج (15.09 دولار أمريكي).

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