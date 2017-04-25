ارتفاع الأسهم الصينية في ختام التداولات

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع هدوء المخاوف بشأن الحملة التي تقودها السلطات التنظيمية لمواجهة عمليات المضاربة في الأسواق.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.15% إلى 3134 نقطة.

وجاءت مكاسب اليوم مدعومة بتفاؤل الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا إزاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بعدما فشلت الأسهم الصينية أمس في اقتفاء أثر هذه الأسواق بضغط من مخاوف المستثمرين إزاء القيود التنظيمية.

وسجلت الأسهم الصينية أقوى خسائر في أربعة أشهر خلال تعاملات الإثنين، وتراجعت لأدنى مستوياتها منذ العشرين من يناير/ كانون الثاني، على خلفية تكهنات بفرض المزيد من القيود على الأسواق للتصدي لعمليات المضاربة، لكن محللين قللوا من هذه المخاوف وأكدوا أنها مبالغ فيها.

ومع ذلك يرى آخرون أن الحذر سيظل قائمًا في الأسواق، إزاء التحركات التنظيمية المحتملة وفي ظل الضغوط على السيولة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يضعف تدفق الأموال من البر الرئيسي إلى الأسهم المتداولة في هونج كونج.