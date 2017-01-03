ارتفاع الأسهم الصينية في أولى جلساتها العام

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات أولى جلساتها هذا العام، مستفيدة من صدور بيانات أظهرت نمو نشاط الصناعات التحويلية في البلاد بوتيرة قوية خلال الشهر الماضي.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 1.05% إلى 3135 نقطة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر “Caixin” لمديري المشتريات الصناعي إلى 51.9 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول من 50.9 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2013.

ومع ذلك ما زال السوق الصيني محاطا بالمخاوف إزاء تخارج رؤوس الأموال من البلاد، وهو الأمر الذي تبذل السلطات فيه جهودا مضنية للتصدي له بشتى الطرق.

وأعلن البنك المركزي الصيني مؤخراً تشديد الإجراءات الرقابية على المعاملات الخارجية التي يجريها عملاء المصارف إلى جانب عمليات السحب والإيداع.