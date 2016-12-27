ارتفاع الأسهم الأوروبية بمستهل التداولات

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الجلسة الأولى عقب عطلة الكريسماس بشكل هامشي، مع تواضع أحجام التداول تماماً كما كانت الجلسة الآسيوية.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.15% إلى 360 نقطة، في تمام الساعة 11:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.15% إلى 11465 نقطة، وتقدم مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 4844 نقطة.

وأغلقت بورصة الأسهم والسندات في بريطانيا اليوم حيث تشهد البلاد عطلة رسمية احتفالاً بيوم الصناديق أو ما يعرف باسم “عيد القديس ستيفن”.

ويترقب المستثمرون عن كثب رد فعل “مونتي دي باتشي” بعدما أكد البنك المركزي الأوروبي حاجة المصرف الإيطالي لجمع 8.8 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لسد الفجوة الرأسمالية.

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Tags:أسهمالأسهم الأوروبيةبورصات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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