ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب الأسواق الأمريكية والآسيوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، لتعزز مكاسبها الشهرية مدعومة بارتفاع الأسواق الأمريكية والآسيوية ومكاسب المصدرين والقطاع المصرفي.

واستفاد المصدرون الأوروبيون من تراجع قيمة اليورو أمام الدولار الذي تقدم بفضل التكهنات المتزايدة حول احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز من مكاسب المصدرين.

وفي مستهل التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% إلى 344 نقطة في تمام الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.6% إلى 10612 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 4451 نقطة، فيما استقر مؤشر “فوتسي” البريطاني عند مستوى 6837 نقطة.

وأثناء التداولات، ارتفع سهم “واير كارد” للمدفوعات عبر الإنترنت بنسبة 5% إلى 45.05 يورو، كما ارتفع سهم “يوني كريديت” للخدمات البنكية بنسبة 2.1% إلى 2.23 يورو.

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