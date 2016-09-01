ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب القطاع المصرفي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب القطاع المصرفي، وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين.

وكشفت البيانات الحكومية في الصين اليوم، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أغسطس/ آب إلى 50.4 نقطة مقارنة بـ49.9 نقطة خلال يوليو/ تموز.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر أغسطس/ آب لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية في وقت لاحق من اليوم.

وتتوجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة غداً، حيث من المنتظر صدور تقرير الوظائف الشهري، والذي يعول عليه البعض كمؤشر على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأثناء التداولات ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% إلى 345 نقطة، في تمام الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.6% إلى 6820 نقطة، وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4% إلى 10633 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.7 إلى 4468 نقطة.

وارتفع سهم “إتش إس بي سي” بنسبة 2.4% إلى 578 جنيها إسترلينيا (759.26 دولار)، كما ارتفع سهم شركة “إليكتا” الألمانية بنسبة 4.3% إلى 8 يوروات (8.91 دولار).

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