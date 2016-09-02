ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، بحثاً عن مزيد من الدلائل حول إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% إلى 344 نقطة في تمام الساعة 10:14 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 6762 نقطة، وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.1% إلى 10542 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 4458 نقطة.

وأثناء التداولات، ارتفع سهم “اميك فوستر” بنسبة 4.3% إلى 568 جنيه إسترليني(753.9 دولار)، فيما ارتفع سهم “أكور” بنسبة 3.4% إلى 35.48 يورو (39.73 دولار).

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