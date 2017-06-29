ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات مع مكاسب البنوك، وفي ظل ترقب المستثمرين لاجتماع وزراء دفاع الناتو إلى جانب اللقاء التحضيري لرؤساء الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة العشرين.

وفي بداية الجلسة، تقدم مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.30% إلى 387 نقطة، في تمام الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.70% إلى 7438 نقطة، وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.45% إلى 12703 نقاط، فيما تقدم المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.15% إلى 5260 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك في ألمانيا إلى 10.6 نقطة في يوليو/ تموز، من 10.4 نقطة في يونيو/ حزيران، مقارنة بتوقعات أشارت لاستقرار قراءة المؤشر.

وتشهد القطاعات المالية العالمية انتعاشًا بعدما وافق الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء على السماح للمؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة بزيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

وتترقب الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول مع توقعات باستقرارها عند 1.2%.

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