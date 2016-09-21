ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات

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ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر يوروفيرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 0.98%، وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 1.01%.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.53%، وزاد مؤشر كاك الفرنسي 1.22%، وصعد مؤشر داكس الألماني 1.08%.

ويترقب المستثمرون أن تعلن لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم عن قرارها بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

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Tags:اسهمبورصةمؤشر
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