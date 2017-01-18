ارتفاع “الأسهم الأوروبية” فى مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، بعد هدوء حالة عدم اليقين بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع تواصل إعلان الشركات عن نتائج أعمالها.

وتقدم مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.3% إلى 363 نقطة، في تمام الساعة 11:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.5% إلى 7256 نقطة، وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.45% إلى 11591 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.25% إلى 4870 نقطة.

وتوصل “دويتشه بنك” إلى تسوية نهائية بقيمة 7.2 مليار دولار مع السلطات الأمريكية بشأن ادعاءات وقوع المصرف الألماني في مخالفات بأعمال سندات الرهن العقاري.

وعلى صعيد البيانات، أكد مكتب الإحصاءات الألماني ارتفاع التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أعوام ونصف العام، قائلاً إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1.7% خلال ديسمبر/ كانون الأول من 0.7% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” خلال كلمتها أمس بشأن خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن بلادها لا ترغب في الاحتفاظ بحق الوصول إلى السوق الموحدة، لكنها أبدت استعداداً لإبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع كافة دول الاتحاد الـ27.