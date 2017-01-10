ارتفاع “الأسهم الأوروبية” فى مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، عقب صدور بيانات عززت من آفاق النمو في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وكذا في فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، ورغم تجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.1% إلى 364 نقطة، في تمام الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.25% إلى 7256 نقطة، وتقدم مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.3% إلى 11595 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 4899 نقطة.

وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في فرنسا بنسبة 2.2% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بانخفاض بلغ 0.1% خلال أكتوبر/ تشرين الأول وبتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 0.5% فقط.

وفي الصين أظهرت البيانات، ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 5.5% خلال الشهر الماضي وهي أعلى وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يضيف للقوى الدافعة للتضخم العالمي.

ومن المقرر أن يتقدم بنكا “بوبولاري دي فيتشنزا” و”فينيتو بنكا” الإيطاليان بمقترحات لتسوية خلافات مع بعض المساهمين قد تكلفهما أكثر من 600 مليون يورو (634 مليون دولار)، وفقاً لـ”رويترز”.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور تقرير البنك الدولي للتوقعات الاقتصادية العالمية، إلى جانب خطاب الوداع للرئيس الأمريكي “باراك أوباما”.