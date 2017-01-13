ارتفاع الأسهم الأوروبية فى مستهل التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مع ترقب المستثمرين بدء صدور نتائج أعمال الشركات، واستيعاب البيانات الصادرة في الصين.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.45% إلى 364 نقطة، في تمام الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% إلى 7319 نقطة، فيما تقدم مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.5% إلى 11579 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.6% إلى 4893 نقطة.

وأظهرت البيانات الرسمية في الصين اليوم، تراجع الصادرات بنسبة 2% خلال 2016 فيما ارتفعت الواردات بنسبة 0.6%.

من ناحية أخرى وافق مساهمو بنك “يوني كريدت” الإيطالي على خطة يتم بمقتضاها زيادة رأس مال المصرف بمقدار 13 مليار يورو (13.8 مليار دولار) سعياً لتحسين الربحية.

ومن المقرر أن تعلن بعض الشركات نتائج أعمالها الفصلية اليوم، لكن أنظار المستثمرين ستتجه إلى الولايات المتحدة حيث من المرتقب صدور نتائج أعمال بنك “جي بي مورجان” و”بنك أوف أمريكا” ومصرف “ويلز فارجو”.