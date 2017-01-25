ارتفاع الأسهم الأوروبية فى مستهل التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، متبعة مسار الأسواق الآسيوية والأمريكية، مع تفاؤل المستثمرين إزاء إعلان نتائج أعمال الشركات.

وفي بداية الجلسة صعد مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.65% إلى 364 نقطة، في تمام الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% إلى 7181 نقطة، وتقدم مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.7% إلى 11678 نقطة، فيما صعد المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.7% إلى 4864 نقطة.

من جانبها قالت شركة الأدوية “نوفارتس” إن الدخل التشغيلي انخفض بنسبة 2% خلال آخر عام مالي لها، لكن صافي الدخل ارتفع بنسبة 1%.

فيما أعلن البنك الإسباني “سانتندير” ارتفاع صافي أرباحه إلى 1.6 مليار يورو (1.72 مليار دولار) خلال الربع الماضي مقارنة بـ25 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2015.