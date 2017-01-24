ارتفاع الأسهم الأوروبية فى مستهل التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مع ترقب المستثمرين الإفصاح عن المزيد من نتائج أعمال الشركات وصدور بيانات اقتصادية حول النشاط الخدمي والصناعي في منطقة اليورو.

ومع بدء الجلسة صعد مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.25% إلى 362 نقطة، في تمام الساعة 11:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.50% إلى 7186 نقطة، فيما تقدم مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 11558 نقطة، وصعد المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.35% إلى 4839 نقطة.

وتتوجه أنظار المستثمرين اليوم إلى المملكة المتحدة حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب.

وتصدر اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو مع توقعات بتراجعه إلى 54.8 نقطة من 54.9 نقطة، كما تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي مع توقعات بارتفاعه إلى 53.9 نقطة من 53.7 نقطة.

من ناحية أخرى، وافقت محكمة أمريكية على تسوية ادعاءات من عشرات التجار بحق شركة “فولكس فاجن” بقيمة 1.7 مليار دولار.