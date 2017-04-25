ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 20 شهراً

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 20 شهراً خلال تداولات الثلاثاء، بدعم من استمرار حالة التفاؤل حول نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية عقب فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” في الجولة الأولى من الانتخابات.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.21% أو 0.82 نقطة إلى 386.91 نقطة، عقب ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس/آب عام 2015.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 11 نقطة) إلى 7275 نقطة، كما صعد مؤشر “داكس” الألماني (+ 12 نقطة) إلى 12467 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 9 نقاط) إلى 5277 نقطة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجع صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا بمقدار 20 مليار جنيه استرليني خلال العام المنتهي في مارس/آذار الماضي إلى 52 مليار استرليني، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات.