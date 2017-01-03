ارتفاع الأسهم الأوروبية بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات للجلسة الثانية على التوالي خلال العام الجديد، مدعومة بصدور بيانات اقتصادية إيجابية في القارة العجوز.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.6 إلى 365 نقطة، في تمام الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% إلى 7170 نقطة، وتقدم مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.3% إلى 11630 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% إلى 4903 نقاط.

وأظهرت بيانات مؤسسة “ماركيت” للأبحاث، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول إلى 55.6 نقطة من 54.3 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما أظهرت البيانات الرسمية في فرنسا، نمو التضخم إلى أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار 2014، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس سنوي، مستفيداً من ارتفاع أسعار الطاقة.